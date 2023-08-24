Милан, Италия, 24 августа, 2023, 14:47 — ИА Регнум. В Италии в последний путь проводили певца и композитора Тото Кутуньо. Заупойкойная служба прошла 24 августа в церкви Святых Нерея и Ахилла в Милане. Об этом сообщила итальянская газета Leggo.

Кадр из видео Тото Кутуньо

На церемонии присутствовали эстрадные певцы Джанни Моранди и Пупо.

«Великий друг, великий человек и великий художник», ― сказал Моранди перед входом в базилику.

Проститься с артистом пришли несколько сотен человек. Церковь не смогла вместить всех желающих. Собравшиеся поклонники творчества Кутуньо пели его знаменитый хит L’italiano, а завершилась церемония долгими аплодисментами.

«Он постоянно путешествовал по миру, вчера мне сказали, что люди из России, Украины, США написали послания в связи с его уходом. Все это подтверждает, что композиции Тото оставили прекрасный след в мире», — сказал во время службы приходской священник Джанлуиджи Панцери.

Посольство России в Италии назвало уход Тото Кутуньо тяжёлой утратой для культурных связей России и Италии. В диппредставительстве подчеркнули, что в России никогда не забудут настоящего итальянца.

Как сообщало ИА Регнум, о смерти итальянского певца Тото Кутуньо стало известно 22 августа. Он скончался в возрасте 80 лет после продолжительной болезни.

Он умер в больнице Сан-Раффаэле в Милане, куда его госпитализировали ранее.

Тото (полное имя Сальваторе) Кутуньо родился 7 июля 1943 года в тосканском городе Фоздиново. С детства занимался музыкой, освоил трубу, ударные и аккордеон. В 1975 году начала играть в группе Albatros. Тогда же начал писать песни для Джо Дассена и Мирей Матье.

В 1976 году впервые принял участие в фестивале Сан-Ремо. С тех пор он неоднократно участвовал в музыкальном шоу. Артист неоднократно выступал в России и странах бывшего СССР.