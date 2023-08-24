Донецк, 24 августа, 2023, 15:14 — ИА Регнум. При обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка один из снарядов попал в остановку общественного транспорта. Об этом 24 августа написал мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

РИА Новости Фрагмент снаряда. Архивное фото

«В результате обстрела Петровского района на улице Углегорской произошло прямое попадание в остановку общественного транспорта», — написал он.

Кулемзин добавил, что также по улице В. Пика при обстреле получили повреждения фасад, остекление и центральный вход магазина, а также был уничтожен автомобиль.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что утром 24 августа ВСУ за пять минут дважды обстреляли Киевский район Донецка. Украинские военные выпустили по городу пять кассетных снарядов калибра 155 мм и 20 ракет из реактивных систем залпового огня.

До этого губернатор глава Брянской области Александр Богомаз написал, что ВСУ обстреляли посёлок Белая Берёзка в регионе. При этом никто не пострадал.