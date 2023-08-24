Тверь, 24 августа, 2023, 14:32 — ИА Регнум. Тела погибших при крушении в Тверской области бизнес-джета предпринимателя Евгения Пригожина доставили в морг в Твери, сообщили 24 августа «Известия».

Виталий Шустров/РИА Новости Сотрудники спецслужб на месте падения частного самолёта Embraer Legacy

«Тела людей, которые находились на борту разбившегося в Тверской области частного самолета Embraer Legacy, доставили в морг для проведения судмедэкспертизы», — говорится в материале.

Территория морга оцеплена. На месте дежурят экстренные службы.

Как сообщало ИА Регнум, о крушении частного бизнес-джета в Бологовском районе Тверской области стало известно 23 августа. В МЧС сообщили о десяти погибших в результате аварии: троих пилотах и семерых пассажиров. Разбившийся бизнес-джет Embraer ERJ-135BJ Legacy 600 следовал из Шереметьева в Санкт-Петербург.

Как стало известно 24 августа, фрагмент разбившегося бизнес-джета обнаружили в 3 км от места крушения.

Среди пассажиров значился предприниматель Евгений Пригожин. Также Росавиация опубликовала имена находившихся на борту разбившегося самолёта.

СК возбудил уголовное дело по факту крушения самолёта. Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял на контроль ситуацию с крушением самолёта. Он заявил, что разбившийся самолёт был гражданским.