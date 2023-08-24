Москва, 24 августа, 2023, 15:07 — ИА Регнум. Супруга командира экипажа самолёта, одним из пассажиров которого числился владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, Алексея Левшина — Светлана Левшина, рассказала о своём погибшем в авиакатастрофе муже.

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«Он больше трёх тыс. полетных часов на этом типе самолетов налёта. Был инструктором. Работал семь лет в бизнес-авиации. У них вахтовый метод. Пришёл его день, он уехал на работу», — сказала она в беседе с «Известиями».

Женщина утончила, что позднее с семьёй связалась авиакомпания, которая принесла им соболезнования, и добавила, что ей не сообщили никакой другой информации, кроме уже опубликованной.

Как сообщало ИА Регнум, 23 августа при крушении частного самолёта в Тверской области 23 августа погибли десять человек. По информации МЧС, самолёт направлялся из Москвы в Санкт-Петербург.

Позднее пресс-служба Росавиации сообщила, что по документам в разбившемся бизнес-джете в числе пассажиров значился основатель ЧВК «Вагнер» предприниматель Евгений Пригожин. Позднее комиссия агентства начала расследование авиакатастрофы в Тверской области.

После этого стало известно, что фрагмент разбившегося в Тверской области частного самолёта Пригожина обнаружили в 3 км от места крушения. На место прибыли автомобили профильных ведомств.