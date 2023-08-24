Москва, 24 августа, 2023, 14:32 — ИА Регнум. Чем больше государств окажется на орбите БРИКС, тем меньше будут потери и издержки России в случае, если ООН прекратит действовать, считает политолог-международник, профессор СПбГУ Станислав Ткаченко. Об этом он заявил 24 августа корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что БРИКС пополнится шестью новыми государствами — Аргентиной, Египтом, Эфиопией, Ираном, Саудовской Аравией и ОАЭ.

«БРИКС — это самая крупная, самая инновационная инициатива российской дипломатии в XXI веке, — сказал Ткаченко. — Это наш проект, который мы презентовали Китаю и Индии, убедили их и теперь распространяем на весь мир. Поэтому любые действия, направленные на расширение БРИКС, налаживание его работы, рассматриваются Россией как безусловный успех».

По его словам, решение перейти от углубления сотрудничества к его расширению в рамках БРИКС — это очень важное и принципиальное решение в истории этой организации. Впрочем, институционально БРИКС пока не меняется. Это форум, на котором лидеры договариваются сотрудничать в каких-то иных форматах за пределами данного альянса.

«БРИКС пока не предполагает ничего, кроме диалоговой площадки, — сказал Ткаченко. — И институционализация БРИКС — это вторая цель России, которую, похоже, пока не поддерживают некоторые другие государства — в первую очередь Индия и Бразилия».

Кроме того, он рассказал, что, согласно одной гипотезе, Россия, Китай и Индия инициировали создание БРИКС на случай, если ООН, которая как глобальная организация давно демонстрирует свою неэффективность, развалится. И развивающиеся страны, видя кризис Запада и его ослабление, создают запасной аэродром на случай, если ООН окончательно перестанет быть релевантной современным условиям.

«Поэтому сегодняшний шаг сделан в правильном направлении — чем больше государств окажется на орбите БРИКС, тем меньше будут потери и издержки России в случае, если ООН прекратить действовать», — считает политолог.

Что касается будущих новых членов БРИКС, то, по его мнению, в этом списке неожиданной выглядит Аргентина — страна, у которой есть экономические проблемы и непонятный электоральный процесс.

Показательным выглядит решение о присоединении к БРИКС Эфиопии. Ткаченко обратил внимание, что эта страна занимает в Африке второе место по численности населения после Нигерии, которая полностью находится на западной орбите. И тот факт, что Нигерия осталась за бортом БРИКС и даже не рассматривается как возможный партнёр альянса, в то время как Эфиопия вступает в БРИКС, демонстрирует то, что великие державы пытаются выстроить на территории Африки выгодные для себя альянсы.

«Четыре государства Персидского залива — это очень успешная попытка вовлечь в БРИКС важнейший с точки зрения геополитики и энергетики регион Ближнего Востока», — также заметил Ткаченко.

Политолог констатировал, что Запад пропустил БРИКС и теперь уже не сможет торпедировать дальнейшее развитие этого альянса.

«Мы помним разговоры о том, что «БРИКС — это пустышка». Понятно, что сейчас Запад очень внимательно следит за действиями организации, тем более что для него совершенно невыносима мысль о попытках создания в рамках БРИКС альтернативы доллару, — сказал Ткаченко. — И если БРИКС займётся дедолларизацией, то для Запада это будет очень плохая новость. А сейчас в БРИКС входят государства, которые очень сильно заинтересованы в дедолларизации: Китай, Россия и Индия».

Однако, по мнению Ткаченко, единая валюта стран БРИКС едва ли появится. Скорее речь стоит вести о постепенном повышении значения юаня, а затем рупии и рубля до статуса, которым сейчас обладают британский фунт или австралийский доллар.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Рамафосы, перечисленные государства станут членами БРИКС с 1 июня 2024 года. Кроме того, он подчеркнул, что БРИКС будет расширяться и дальше, не ограничившись одной фазой.

До этого политолог, директор Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ, член Российского совета по международным делам Василий Кашин объяснил, что и России, и Китаю выгодно дальнейшее расширение БРИКС, поскольку это объединение стран, заявляющих о своих общих интересах в сфере глобального управления.

Также лидеры БРИКС пришли к выводу, что настало время для использования местных валют и альтернативных платёжных систем.