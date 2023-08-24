Лондон, 24 августа, 2023, 14:22 — ИА Регнум. Британская медсестра Люси Летби, осужденная на пожизненный тюремный срок за убийство семерых младенцев и покушение на убийство ещё шестерых, пользовалась «секретным шифром», отмечая в дневнике свои преступления, сообщает Daily Mail.

Кадр из видео Британская медсестра Люси Летби

«Люси Летби использовала секретный код, чтобы записывать даты своих ужасных преступлений в дневнике», — говорится в материале.

Детектив Роб Вудс рассказал, что десятки заметок и клочков бумаги нашли в доме медсестры в графстве Чешир. Там же сотрудники полиции обнаружили дневник Летби 2016 года. Среди цветных заметок и иллюстраций животных полицейские заметили серию звездочек, которые, по версии следствия, могли относиться к значительным событиям.

В частности, некоторые даты медсестра отмечала буквами LO. Выделенные даты включают 23 и 24 июня.

Также следователи обнаружили записки со словами: «Я убила их намеренно, потому что я недостаточно хорошая. У меня никогда не будет детей, я не выйду замуж и не узнаю, что такое семья».

Эксперт по почерку заявил, что Летби может быть манипулятором и лживым человеком.

Как сообщало ИА Регнум, полиция предъявила медсестре Люси Летби обвинения в убийстве восьми новорожденных. С 2015 по 2016 год она, работая в неонатологическом отделении больницы Countess of Chester Hospital, также покушалась на жизнь ещё десяти младенцев.

Суд 21 августа приговорил Летби к пожизненному сроку за убийство семерых младенцев и попытку убийства ещё шести. Обвиняемая получила 14 пожизненных сроков без права досрочного освобождения.

При этом в Британии началась кампания в поддержку убившей младенцев медсестры. Организаторы кампании считают, что суд над медсестрой представляет собой самую большую судебную ошибку, которую когда-либо видела Великобритания. Они также специально создали страницу для сбора средств в пользу осуждённой.