Москва, 24 августа, 2023, 14:31 — ИА Регнум. Производство нефтепродуктов в России полностью обеспечивает существующий на них спрос, сообщила 24 августа пресс-служба Минэнерго.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Уровень производства нефтепродуктов на заводах полностью обеспечивает текущий спрос на топливо с учётом переориентации части экспорта бензина и дизтоплива на внутренний рынок, а также поставки запасов с нефтебаз на местах по рекомендациям Минэнерго России и ФАС России», — заявили в министерстве.

При этом уточняется, что объём выпуска автомобильного бензина в этом августе соответствует среднему уровню августа 2021–2022 гг. Сегодня в сутки нефтеперерабатывающие предприятия выпускают 117,4 тыс. тонн бензина.

«Производство дизтоплива (232,0 тыс. т/сутки) почти на 10% выше уровня августа предыдущих лет», — сообщило Минэнерго.

Ведомство также проинформировало о работе штаба, который отслеживает ситуацию в регионах во избежание сбоев в обеспечении топливом российских регионов.

В работе штаба участвуют представители нефтяных компаний, федеральных органов исполнительной власти, автоперевозчиков, РЖД, а также представители международной товарно-сырьевой биржи «СПбМТСБ» и независимые участники рынка.

Вопросы ритмичности поставок топлива в южном направлении и топливообеспечения сельскохозяйственных предприятий и сетей АЗС штаб Минэнерго держит на особом контроле. Его участники работают над повышением ритмичности и оптимизации расходов на логистику, сообщили в ведомстве.

17 июля Минэнерго анонсировало сокращение экспортного графика на август в рамках добровольного сокращения экспорта нефти.

Согласно принятому министерством решению, в третьем квартале за пределы России график транспортировки нефти сократится в объёме около 2,1 млн тонн, что соответствует уровню сокращения экспорта на август.

О сокращении экспорта нефти в августе глава Минэнерго Александр Новак объявил в начале июля. Для обеспечения баланса российского рынка нефтепродуктов Россия добровольно сократит экспортные поставки на нефтяные рынки на 500 тыс. баррелей в сутки.

24 августа президент Владимир Путин заявил на саммите БРИКС, что за последние годы поставки нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа в Африку увеличились в несколько раз. За последние два года — в 2,6 раза.