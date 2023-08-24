Москва, 24 августа, 2023, 14:17 — ИА Регнум. Трём бывшим администраторам Telegram-каналов, осуждённым по делу о вымогательстве денег у телеведущей Тины Канделаки и её мужа, суд смягчил ранее вынесенный Хамовническим районным судом столицы приговор. Заседание состоялось 24 августа в Московском городском суде. Об этом сообщили в Telegram-канале «Московских судов общей юрисдикции».

Так, срок заключения администраторам Telegram-каналов «Проект Сканер» и Riddle Алексею Слободенюку, Евгению Москвину и Владиславу Малушенко снизили на один год ― с восьми до семи лет колонии строгого режима. Кроме того, суд отменил назначенный подсудимым штраф и снял арест с их имущества.

«Исключить дополнительное наказание в виде штрафов, отменить арест, наложенный на денежные средства двух фигурантов», ― говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, в начале марта Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении владельцев Telegram-каналов Слободенюка, Москвина и Малушенко по уголовному делу о вымогательстве денежных средств у Тины Канделаки и её супруга.

По версии следствия, обвиняемые объединились в организованную группу для вымогательства денег у публичных людей под угрозой распространения в интернете порочащих их сведений. Так, фигуранты в своих Telegram-каналах опубликовали статьи о директоре по особым поручениям Госкорпорации «Ростех» Василии Бровко и его супруге Тинатин Канделаки, в которых негативно освещались их личная жизнь и работа. После этого они стали требовать у Бровко через его помощника 470 тыс. рублей за удаление информации, угрожая новыми публикациями.

29 мая Хамовнический суд Москвы приговорил обвиняемых к восьми годам колонии строгого режима каждого.