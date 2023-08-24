Йоханнесбург, ЮАР, 24 августа, 2023, 14:57 — ИА Регнум. Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге в период 22–24 августа. В нём приняли участие главы Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию очно представил глава МИД Сергей Лавров, президент Владимир Путин дискутировал с коллегами по видеосвязи.

Иван Шилов ИА REGNUM

23 августа страны — участницы согласовали документ, устанавливающий параметры расширения организации, за что высказались все страны объединения. На следующий день БРИКС принял итоговую декларацию 15-го саммита под названием «Йоханнесбург-2». Отметив ряд важных тем, входящие в БРИКС государства полностью поддержали председательство России в союзе в 2024 году и проведение саммита в Казани. Президент Путин заявил, что согласование декларации было непростым. При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала результаты саммита блестящими. По мнению дипломата, итоги показали, что применяемая США в качестве оружия изоляция «повержена навсегда».

24 августа президент ЮАР Сирил Рамафоса официально объявил о принятии в союз шести новых участников — Аргентины, Египта, Эфиопии, Ирана, Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратов. Полноправными членами БРИКС они станут с 1 июня 2024 года. Рамафоса добавил, что БРИКС будет расширяться и дальше. Путин поздравил «новичков» со вступлением и пообещал работать над дальнейшим усилением влияния объединения.

«Хотел бы поздравить новых наших членов, которые в полноформатном масштабе будут работать в следующем году», — сказал он.

Глава государства заверил партнёров по БРИКС, что Россия продолжит начатый по итогам саммита процесс расширения влияния организации в мире.

Одной из тем в таком контексте стало использование союзом альтернативных платёжных систем. Как уточнил Рамафоса, лидеры объединения поручили национальным минфинам и ЦБ рассмотреть возможность запуска платёжных инструментов и платформ на основе нацвалют. В то же время, Путин назвал вопрос о возможной единой валюте БРИКС очень сложным.

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Как сообщало ИА Регнум, 23 августа президент России заявил, что БРИКС выступает против какой-либо гегемонии и исключительности каких-либо стран.

«Мы все единодушно выступаем в пользу многополярного миропорядка, по-настоящему справедливого, основанного на мировом праве и соблюдении ключевых принципов Устава ООН», — подчеркнул российский лидер.

Он отметил, что организация выступает за создание многополярного справедливого миропорядка. В продолжение этой темы Рамафоса заявил, что союз обеспокоен мировыми конфликтами и видит их решением мирные диалоги. Как позднее заявил Путин, БРИКС ни с кем не соревнуется и не противопоставляет свою политику, однако страны «золотого миллиарда» пытаются подменить международное право «порядком, основанным на правилах», которых никто не видел. Глава государства назвал такой подход «колониализмом в новой упаковке».