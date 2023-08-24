Москва, 24 августа, 2023, 16:31 — ИА Регнум. Руководство ВСУ, бросило большие силы, чтобы захватить Работино в Запорожской области к национальным праздникам в качестве «подарка» президенту Украины Владимиру Зеленскому, но не смогло этого добиться, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1».

Ashley Chan/Global Look Press

«Хотели преподнести своему президенту Работино как «подарок» на День независимости либо на День национального флага, то есть это либо вчерашний, либо сегодняшний день», — сказал он.

Гагин отметил, что Киев проводил крупные наступления на Работино, стягивая туда значительные силы пехоты и технику, но российские бойцы отбили все атаки. Он добавил, что бои не прекращаются на всей линии фронта, противник стал активней применять артиллерию.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что в течение последних суток российская армия отразила пять атак ВСУ на запорожском направлении. Противник пытался наступать в районах Работино и Успеновки. Атаки отбили, благодаря слаженным действиям российский бойцов и артиллерии.

Конашенков сообщил, что в ходе атак ВСУ за сутки потеряли более 110 военных, четыре танка, три бронемашины, четыре автомобиля, польскую САУ «Krab» и четыре произведённые в США артиллерийские системы М777.