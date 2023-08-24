Москва, 24 августа, 2023, 15:16 — ИА Регнум. Сегодня вся Россия, как это уже бывало в её истории, живёт в режиме «всё для фронта, всё для победы», но текущие проблемы жизни необходимо решать и в этих условиях. Об этом 24 августа заявил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на встрече с главами регионов, которые возглавляют партийные списки на предстоящих выборах в законодательные собрания.

Павел Бедняков/РИА Новости

«Действительно, сейчас вся страна, как это и бывало в нашей истории, живёт в режиме «всё для фронта, всё для победы», — привело его слова ТАСС.

Председатель партии отметил, что это не громкие слова и обратил внимание глав регионов, собирающихся так или иначе участвовать в выборах, на проблемы текущей жизни, которые всё равно нужно решать

«Они от нас никуда не уйдут, даже несмотря на то, что вот сейчас особый этап в жизни нашей страны. Люди ждут и решения обычных, текущих, гражданских проблем», — пояснил Медведев.

Как сообщало ИА Регнум, 8 августа Медведев написал, что у России достаточно сил для достижения целей специальной военной операции и для того, чтобы добиться мира на своих условиях. Он подчеркнул, что против страны в конфликте на Украине практически в открытую ведёт военные действия вся система НАТО.

До этого министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не может и никогда не откажется от целей спецоперации. Глава МИД подчеркнул, что российская страна знает, для чего она ведёт боевые действия.