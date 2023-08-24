Москва, 24 августа, 2023, 13:51 — ИА Регнум. Российские артиллеристы уничтожили в Харьковской области три пункта дислокации Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 24 августа сообщил офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия армии России

Военный в беседе с РИА Новости уточнил, что объекты российские военные поразили с применением корректируемых артиллерийских боеприпасов «Краснополь».

Пункты дислокации 14-й отдельной механизированной бригады располагались в Петропавловке и Синьковке Харьковской области ― на купянском направлении, вблизи границы с ЛНР.

Как сообщало ИА Регнум, за сутки 22 августа штурмовые отряды Вооружённых сил России улучшили тактическое положение в ходе наступления на купянском направлении. Российские войска при поддержке авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отразили четыре попытки атак штурмовых групп украинской армии у Синьковки в Харьковской области, а также у Новоегоровки и Новосёловского в ЛНР.

Потери ВСУ составили до 170 украинских военнослужащих. Кроме того, российские войска уничтожили танк, пять боевых бронированных машин, три пикапа, артиллерийскую систему М777 производства США, а также гаубицу Д-20».

Военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что на сегодняшний день потери украинских войск под Купянском сопоставимы со сражением за город Артёмовск в ДНР. Он отметил, что благодаря умелым действиям российских военных, точным ударам авиации, артиллерии и других огневых средств потери ВСУ на территории Харьковской области впервые превысили их потери на других направлениях.