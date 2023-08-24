Москва, 24 августа, 2023, 13:47 — ИА Регнум. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) рассмотрит вопрос канонизации генералиссимуса Александра Суворова. Об этом сообщил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на открытии Синода 24 августа.

Dave Nort Памятник А. В. Суворову

«О передаче на рассмотрение синодальной комиссии по канонизации святых вопроса о возможной канонизации Александра Васильевича Суворова», — сказал патриарх.

О том, что генералиссимуса могут причислить к лику святых, стало известно 18 февраля. Глава фонда «Герои Отечества» Герой Советского Союза инок Киприан (Бурков) рассказал, что суть служения Суворова заключалась в служении Богу и людям, а как военачальник он проповедовал веру и не начинал сражения без молебна, поэтому его стоит канонизировать, но вопрос в любом случае будет решать Синод. Ранее, в августе 2001 года РПЦ причислила к лику святых адмирала Фёдора Ушакова, который покровительствует Военно-морскому флоту и Стратегическим военно-воздушным силам России.