Санкт-Петербург, 24 августа, 2023, 13:49 — ИА Регнум. Завершение строительства и запуск движения по высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург запланировали на 2028 год, сообщил 24 августа журналистам замглавы Минтранса Валентин Иванов на Международном железнодорожном салоне техники и технологий пространства 1520 «PRO//Движение. Экспо».

Иван Шилов ИА REGNUM

Он добавил, что рабочая группа по ВСМ рассмотрит вопрос финансирования проектов, в том числе привлечения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

«Меры государственной поддержки, значит, в том числе федеральные бюджетные средства, ФНБ, они как раз будут обсуждать в процессе работы рабочей группы», — сказал Иванов.

Замминистра также отметил, что в финансировании строительства ВСМ планирует принять участие Сбербанк, так как там понимают рентабельность проекта.

Как сообщало ИА Регнум, 17 августа президент России Владимир Путин заявил, что настало время для реализации ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Он отметил, что проект уже обсуждали. Время в пути между городами, благодаря высокоскоростной магистрали, сократится с 4 часов до 2 часов 15 минут. При этом действующую железнодорожную магистраль освободят для грузовых составов.

Кроме того, Путин сообщил, что обсудит с президентом Белоруссии Александром Лукашенко строительство высокоскоростной магистрали между Москвой и Минском. Российский лидер отметил, что это направление очень востребовано и у российских, и у белорусских граждан.