Москва, 24 августа, 2023, 13:48 — ИА Регнум. Подразделения «Центральной» группировки российских войск отразили три попытки атак со стороны украинских войск на краснолиманском направлении в ЛНР и ДНР. ВСУ потеряли до 80 военнослужащих. Об этом 24 августа заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

За сутки бойцы Центральной группировки войск отразили три попытки атак со стороны ВСУ у Григоровки и Торского в ДНР, а также у Червоной Дибровы в ЛНР.

«Общие потери противника на краснолиманском направлении за сутки составили до 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко написал, что Вооружённые силы России поразили штаб ВСУ на краснолиманском направлении и ликвидировали при этом трёх офицеров украинских войск. По словам эксперта, ещё пять офицеров ВСУ были ранены.

До этого Марочко рассказал, что ВСУ продолжают безуспешные попытки атак на российские позиции на краснолиманском направлении. Он уточнил, что также на этом участке неоднократно удалось сорвать ротации украинских войск и их попытки восполнить расход боеприпасов.