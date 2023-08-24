Москва, 24 августа, 2023, 13:26 — ИА Регнум. В ходе боёв на южнодонецком направлении Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки до 230 военных. Об этом 24 августа в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На южнодонецком направлении за сутки уничтожено до 230 украинских военнослужащих, два бронетранспортёра, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», ― уточнил представитель оборонного ведомства.

Конашенков добавил, что на этом направлении подразделения группировки войск «Восток» при поддержке авиации и артиллерии отразили атаки украинских военных в районе Приютного Запорожской области.

Кроме того, российские войска нанесли поражение подразделениям 37-й, 38-й бригад морской пехоты ВСУ в районах Урожайного и совхоза «Октябрь» в ДНР.

Как сообщало ИА Регнум, за прошедшие сутки, 23 августа, потери ВСУ в зоне спецоперации на пяти направлениях составили 485 военных. Больше всего личного состава украинской армии ВС России уничтожили на донецком и южнодонецком направлениях ― 180 и 160 военных соответственно.

Также Минобороны России показало кадры работы вертолётов Ка-52 «Аллигатор» на южнодонецком направлении. В оборонном ведомстве отметили, что лётчики разведывательно-ударных вертолётов Ка-52 точными ударами управляемых ракет уничтожают бронетехнику ВСУ в зоне спецоперации.