Москва, 24 августа, 2023, 13:28 — ИА Регнум. Отца известного российского кинопродюсера и бывшего руководителя службы производства сериалов телеканала ТНТ Ивана Голомовзюка нашли спустя 5 часов после смерти в его собственной квартире. Правоохранители обнаружили мужчину с признаками черепно-мозговой травмы и следами крови по всей квартире пенсионера. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Иван Шилов ИА REGNUM

Тело 65-летнего Игоря Голомовзюка обнаружили днём 22 августа в его квартире на улице Демьяна Бедного на северо-западе Москвы. В этот день 42-летняя невестка пенсионера заехала навестить свёкра, она открыла дверь своим ключом. В коридоре на полу она нашла Игоря Алексеевича в луже крови. Мужчина не подавал признаков жизни. Об этом она сразу сообщила в полицию.

«На месте обнаружено тело 65-летнего мужчины с телесными повреждениями в виде травм головы. В квартире также обнаружены следы крови во многих комнатах. Давность наступления смерти около 5 часов», — рассказал собеседник агентства.

По данным источника, Игорь Алексеевич страдал от онкологического заболевания.

Сын погибшего Голомовзюк Иван Игоревич — известный продюсер, гендиректор компании 1-2-3 Production, заместитель гендиректора телеканала ТВ-3 по производству. Он родился 6 декабря 1981 года. Голомовзюк также руководил службой производства сериалов телеканала ТНТ. Он был исполнительным продюсером «Зайцев+1», «Деффчонки», «Студия 17», «Неzлоб», «В Москве всегда солнечно», «Чернобыль: Зона отчуждения», «Легко ли быть молодым?», «Остров», «Жених» и многих других. Он участвовал в создании сериалов «Измены», «Мёртвое озеро», «Эпидемия», «Инсомния», «Колл-центр», «Полицейский с Рублёвки», кинопроекта «Гоголь» и других. Супруга покойного Игоря Алексеевича Ольга Владиславовна Голомовзюк также работает в киноиндустрии с 1991 года, несколько лет она занимала должность на киностудии Мосфильм. С 2012 года Ольга Владиславовна является заместителем гендиректора Продюсерской Компании Александра Литвинова.