Херсон, 24 августа, 2023, 13:24 — ИА Регнум. Российские военные на херсонском направлении уничтожили в течение суток две украинские диверсионно-разведывательные группы, сообщил 24 августа на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он уточнил, что российские военные нанесли ВСУ огневое поражение на херсонском направлении, уничтожив до 30 военных, два автомобиля и гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

«Кроме того, пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы», — сообщил Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, также на брифинге 24 августа Конашенков заявил об уничтожении российскими военными в Херсонской области склада боеприпасов ВСУ на контролируемой Киевом территории.

По данным Минобороны от 23 августа, за сутки 22 августа ВСУ потеряли на херсонском направлении до 20 военных. Также российские войска уничтожили в ходе нанесения удара по ВСУ три автомобиля и САУ «Гвоздика».