Москва, 24 августа, 2023, 13:35 — ИА Регнум. Экс-нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Тимур Жамалетдинов заявил, что во время игры в составе команды из Познани «Лех» в 2019–2020 годах он сталкивался с проявлениями русофобии в Польше.

В беседе со Sport24 игрок рассказал, что однажды ехал домой из центра города и пожилой польский таксист, увидев его имя в мобильном приложении, начал интересоваться, из какой страны футболист приехал в Польшу, на что Жамалетдинов сказал, что он из России.

«После этого он начал общаться со мной с какими-то мелкими претензиями. Начал вспоминать всю тяжёлую историю отношений России и Польши, пытался всё время как-то уколоть, говорил: «Что ты тут забыл? Езжай обратно в свою страну», — отметил футболист.

В последние годы в Польше усилились русофобские настроения и политика властей в этом направлении. Так, как сообщало ИА Регнум, Польша ранее объявила о начале процесса изъятия российской недвижимости в Варшаве. Представители мэрии 29 апреля в сопровождении полицейских попытались проникнуть на территорию школы при посольстве России на улице Келецкой. Они сломали калитку у ворот и ворвались в здание. После этого повесили замок на ворота школы, чтобы российские дипломаты не смогли вывезти имущество.

В российской дипмиссии заявили, что вынуждены подчиниться, но действия местных властей и правоохранительных органов обжалуют. Изъятие польскими властями школы при посольстве в МИД назвали провокацией и пообещали не оставить этот шаг без жёсткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России.

Премьер-министр республики Матеуш Моравецкий заявил, что Польша «будет работать» над изъятием других зданий у посольства России.