Москва, 24 августа, 2023, 13:08 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России нанесли удар по центру принятия решений ВСУ в ночь на 24 августа, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«Нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования по центру принятия решений Вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении.

Конашенков подчеркнул, что огневые средства поразили назначенную цель.

Представитель Минобороны также сообщил, что российская авиация поразила скопления живой силы и техники противника возле Белогоровки, Спорного, Богдановки, Андреевки, Майорска, Красногоровки.

Как сообщало ИА Регнум, ранее военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко отметил, что потери ВСУ под Купянском, благодаря точным ударам российской артиллерии и авиации и сухопутных подразделений, стали сопоставимы и с потерями украинской армии при сражении за Артёмовск.