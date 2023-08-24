Москва, 24 августа, 2023, 13:19 — ИА Регнум. Сброс воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» в океан не является безопасным процессом и может нанести вред человеку при попадании внутрь организма после употребления морепродуктов. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов.

Иван Шилов ИА REGNUM

24 августа Япония начала сброс очищенной воды, которая использовалась для охлаждения реакторов аварийной АЭС «Фукусима-1», в океан. Планируется, что с АЭС к концу марта 2024 года будет слито более 30 тысяч тонн жидкости, а сам процесс займёт несколько десятилетий. В баках на территории АЭС скопилось более 1,25 миллиона тонн воды, которая использовалась для охлаждения реакторов, повреждённых в результате цунами в марте 2011 года, когда произошла авария на «Фукусиме-1». Авария вывела из строя системы энергоснабжения и охлаждения.

По словам Мухаметова, полностью очистить воду с АЭС невозможно, а японские специалисты, вероятно, говорят именно об очищении до безопасной концентрации. Так нельзя очистить воду от трития — слаборадиоактивного изотопа водорода, потому что он и есть вода — атом водорода.

«Его радиация очень слабая, не способна пробить даже верхний слой эпидермиса кожи человека. Но при попадании внутрь организма происходит радиоактивное отравление, потому что через слизистую оболочку радиация проходит. А попасть в организм человека тритий может непосредственно с водой и, например, с рыбой и морепродуктами», — рассказал Мухаметов.

Учёный пояснил, что уровень радиации будет больше в том животном, которое находится выше по пищевой цепочке, а человек как раз располагается над всеми остальными. Кроме этого, не нужно забывать, что радиация накапливается в тканях, и, по словам Мухаметова, даже если в воде концентрация безопасна, то в устрице, которая всю свою жизнь эту воду фильтрует, концентрация может быть в сотни раз выше. Это касается практически всех морепродуктов и рыбы.

«Япония утверждает, что вода настолько чистая, что её можно пить, но что-то я не видел ни одного японца, который зачерпнул бы из резервуара стаканчик и выпил бы перед журналистами. Япония могла сделать безопаснее, например, использовать эту воду для производства бетона. Тогда безопасное внешнее излучение трития никому бы не нанесло вреда», — отметил учёный.

Он поделился, что период полураспада трития — 12,5 лет, и примерно через 50 лет в воде остался бы совсем крошечный поток бета-излучения. Но, по мнению учёного, всё дело в том, что сливать воду в океан — дешевле. Мухаметов поделился, что из-за морских течений сброшенную с АЭС воду сначала потянет на восток к западному побережью США, а также к Аляске и к берегам Дальнего Востока.

«Большая часть двинется вдоль берега на юг к Калифорнии, меньшая часть пойдёт на север и попадёт в Аляскинский круговорот, где задержится на некоторое время. Потом ещё меньшая часть пойдёт вдоль гряды Алеутских островов и постепенно будет проникать в Берингово море — один из наших рыбопромысловых районов. И в сильно разбавленном виде попадёт к берегам Камчатки», — указал Мухаметов.

Он также указал и на второй момент с заражениями воды — сейчас начался сезон тропических ураганов — тайфунов. По словам учёного, их мощность можно сравнить с взрывом нескольких бомб, сброшенных на Хиросиму, в течение 20 минут. И такой тропический циклон существует несколько дней. Мухаметов отметил, что траектория движения этих тайфунов — с места слива тритиевой воды через Японию и Корею в сторону Курил и Камчатки, а также Владивостока и Хабаровска. По мнению учёного, огромные массы испарившейся воды, в том числе и с тритием будут переноситься с океана на континент, что неминуемо приведёт к попаданию радиации в организмы. Мухаметов заметил, что с ситуацией в таких масштабах мировое сообщество ещё не сталкивалось, и сложно абсолютно точно предсказать варианты последствий, поэтому нужно постоянно мониторить содержание трития в воде, как у российских берегов, так и в реках Дальнего Востока, потому что вода с тритием попадёт туда также с осадками, приносимыми с тайфунами.

24 августа международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило, что Япония начала сброс воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» в океан. Глава агентства Рафаэль Гросси уточнил, что присутствие экспертов агентства при сбросе должно повысить уверенность в том, что процесс сброса воды с аварийной АЭС в океан идёт безопасно и прозрачно.

Китай выступил против сброса Японией воды с аварийной АЭС и потребовал прекратить это процесс. В МИД КНР подчеркнули, что японские власти начали это процесс, несмотря на серьёзные сомнения и противодействие мирового сообщества ему.

7 июля власти КНР приняли решение о запрете ввоза продуктов из 10 префектур Японии из-за тогда ещё намерения Токио сбросить в море заражённую воду с АЭС «Фукусима-1». В Пекине пояснили, что вопрос сброса Японией заражённой воды находится в центре внимания всего мира, это вызвало беспокойство у потребителей Китая о безопасности продуктов питания, которые доставляются из Японии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона рассчитывает, что власти Японии предоставят всю необходимую информацию заинтересованным государствам в отношении сброса воды в океан с «Фукусимы». Россия и Китай 9 августа направили Японии список технических проблем, связанных с решением начать сброс в океан радиоактивной воды с аварийной АЭС.