Учёный озвучил последствия от сброса воды с АЭС «Фукусима-1»
Учёный Мухаметов: сброс воды с «Фукусима-1» не безопасен и может навредить людям
Москва, 24 августа, 2023, 13:19 — ИА Регнум. Сброс воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» в океан не является безопасным процессом и может нанести вред человеку при попадании внутрь организма после употребления морепродуктов. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов.
24 августа Япония начала сброс очищенной воды, которая использовалась для охлаждения реакторов аварийной АЭС «Фукусима-1», в океан. Планируется, что с АЭС к концу марта 2024 года будет слито более 30 тысяч тонн жидкости, а сам процесс займёт несколько десятилетий. В баках на территории АЭС скопилось более 1,25 миллиона тонн воды, которая использовалась для охлаждения реакторов, повреждённых в результате цунами в марте 2011 года, когда произошла авария на «Фукусиме-1». Авария вывела из строя системы энергоснабжения и охлаждения.
По словам Мухаметова, полностью очистить воду с АЭС невозможно, а японские специалисты, вероятно, говорят именно об очищении до безопасной концентрации. Так нельзя очистить воду от трития — слаборадиоактивного изотопа водорода, потому что он и есть вода — атом водорода.
«Его радиация очень слабая, не способна пробить даже верхний слой эпидермиса кожи человека. Но при попадании внутрь организма происходит радиоактивное отравление, потому что через слизистую оболочку радиация проходит. А попасть в организм человека тритий может непосредственно с водой и, например, с рыбой и морепродуктами», — рассказал Мухаметов.
Учёный пояснил, что уровень радиации будет больше в том животном, которое находится выше по пищевой цепочке, а человек как раз располагается над всеми остальными. Кроме этого, не нужно забывать, что радиация накапливается в тканях, и, по словам Мухаметова, даже если в воде концентрация безопасна, то в устрице, которая всю свою жизнь эту воду фильтрует, концентрация может быть в сотни раз выше. Это касается практически всех морепродуктов и рыбы.
«Япония утверждает, что вода настолько чистая, что её можно пить, но что-то я не видел ни одного японца, который зачерпнул бы из резервуара стаканчик и выпил бы перед журналистами. Япония могла сделать безопаснее, например, использовать эту воду для производства бетона. Тогда безопасное внешнее излучение трития никому бы не нанесло вреда», — отметил учёный.
Он поделился, что период полураспада трития — 12,5 лет, и примерно через 50 лет в воде остался бы совсем крошечный поток бета-излучения. Но, по мнению учёного, всё дело в том, что сливать воду в океан — дешевле. Мухаметов поделился, что из-за морских течений сброшенную с АЭС воду сначала потянет на восток к западному побережью США, а также к Аляске и к берегам Дальнего Востока.
«Большая часть двинется вдоль берега на юг к Калифорнии, меньшая часть пойдёт на север и попадёт в Аляскинский круговорот, где задержится на некоторое время. Потом ещё меньшая часть пойдёт вдоль гряды Алеутских островов и постепенно будет проникать в Берингово море — один из наших рыбопромысловых районов. И в сильно разбавленном виде попадёт к берегам Камчатки», — указал Мухаметов.
Он также указал и на второй момент с заражениями воды — сейчас начался сезон тропических ураганов — тайфунов. По словам учёного, их мощность можно сравнить с взрывом нескольких бомб, сброшенных на Хиросиму, в течение 20 минут. И такой тропический циклон существует несколько дней. Мухаметов отметил, что траектория движения этих тайфунов — с места слива тритиевой воды через Японию и Корею в сторону Курил и Камчатки, а также Владивостока и Хабаровска. По мнению учёного, огромные массы испарившейся воды, в том числе и с тритием будут переноситься с океана на континент, что неминуемо приведёт к попаданию радиации в организмы. Мухаметов заметил, что с ситуацией в таких масштабах мировое сообщество ещё не сталкивалось, и сложно абсолютно точно предсказать варианты последствий, поэтому нужно постоянно мониторить содержание трития в воде, как у российских берегов, так и в реках Дальнего Востока, потому что вода с тритием попадёт туда также с осадками, приносимыми с тайфунами.
24 августа международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило, что Япония начала сброс воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» в океан. Глава агентства Рафаэль Гросси уточнил, что присутствие экспертов агентства при сбросе должно повысить уверенность в том, что процесс сброса воды с аварийной АЭС в океан идёт безопасно и прозрачно.
Китай выступил против сброса Японией воды с аварийной АЭС и потребовал прекратить это процесс. В МИД КНР подчеркнули, что японские власти начали это процесс, несмотря на серьёзные сомнения и противодействие мирового сообщества ему.
7 июля власти КНР приняли решение о запрете ввоза продуктов из 10 префектур Японии из-за тогда ещё намерения Токио сбросить в море заражённую воду с АЭС «Фукусима-1». В Пекине пояснили, что вопрос сброса Японией заражённой воды находится в центре внимания всего мира, это вызвало беспокойство у потребителей Китая о безопасности продуктов питания, которые доставляются из Японии.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона рассчитывает, что власти Японии предоставят всю необходимую информацию заинтересованным государствам в отношении сброса воды в океан с «Фукусимы». Россия и Китай 9 августа направили Японии список технических проблем, связанных с решением начать сброс в океан радиоактивной воды с аварийной АЭС.