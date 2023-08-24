Москва, 24 августа, 2023, 13:06 — ИА Регнум. На запорожском направлении российские военные отразили пять атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Работино и Успеновка, сообщили 24 августа в Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Активными и слаженными действиями подразделений российской группировки войск при поддержке артиллерии, в течение суток отражено пять атак противника», — сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По данным ведомства, потери ВСУ на этом направлении за минувшие сутки составили более 110 военных. Русские военные уничтожили на этом направлении четыре танка, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, САУ «Krab» польского производства, а также четыре артиллерийские системы М777 производства США.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа житель города Каменки-Днепровской в Запорожской области получил ранение при атаке украинского беспилотника. Прилёт зафиксировали по одному из зданий. Прогремел взрыв, за которым последовал пожар.

Также 23 августа ВСУ в Запорожской области нанесли удар по жилому району город Токмака. Ракета ударила по жилому дому на улице Володарского, разрушив здание.