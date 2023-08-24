Минеральные Воды, Ставропольский край, 24 августа, 2023, 13:05 — ИА Регнум. Самолёт, следовавший рейсом из Сочи в Екатеринбург, подал сигнал тревоги. О внештатной ситуации командир корабля сообщил 24 августа, пролетая над Каспийским морем.

Иван Шилов ИА REGNUM

Лайнер «Уральских авиалиний» начал готовится к посадке в Минеральных Водах, сообщил Telegram-канал «Sochi Today». В настоящее время лайнер успешно приземлился. Об этом свидетельствуют данные трекеров.

Уточняется, что сигнал тревоги экипаж воздушного судна подал из-за задымления, которое началось в багажной отсеке. Это произошло спустя час после вылета.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июля задымление двигателя самолёта произошло в петербургском аэропорту Пулково. Пострадавших в результате происшествия нет. Пассажиров отправили в зал ожидания аэропорта.

Следовавший рейсом Сочи — Москва пассажирский самолёт, у которого во время полёта произошло отключение двигателя, 25 июля благополучно приземлился в московском аэропорту Шереметьево.

22 мая самолет, выполняющий рейс Сургут — Москва, подал сигнал тревоги спустя час после начала полёта. Он начал поворот на Пермь и стал снижаться с высоты 10 тыс. м. Лайнер совершил внеплановую посадку в аэропорту Перми. Как выяснилось позднее, одному из пассажиров стало плохо.