Москва, 24 августа, 2023, 12:56 — ИА Регнум. Суд в Москве оштрафовал стриминговый сервис Twitch за неудаление фейков о спецоперации.

Gage Skidmore

Суд признал Twich виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ («Неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ»).

Штраф составил 3 млн рублей. Решение суда связано с отказом удалить недостоверную информацию о подрыве Каховской ГЭС.

Ранее 24 августа мировой судебный участок Москвы №422 впервые оштрафовал мессенджер Telegram за отказ локализовать данные российских пользователей в стране. Сумма штрафа составила 50 тысяч рублей. Также сегодня суд Москвы оштрафовал TikTok на 2 млн рублей за неудаление ЛГБТ-контента.