TV2: Норвегия передаст Украине истребители F-16
Осло, 24 августа, 2023, 12:54 — ИА Регнум. Норвежский телеканал TV2 сообщил, что страна передаст Украине истребители F-16. Об этом говорится в опубликованной 24 августа статье на сайте СМИ.
Сообщается, что информацию подтвердили независимые источники телеканала. Таким образом, как отметили авторы статьи, Норвегия может стать третьей страной после Нидерландов и Дании, согласившейся на поставку истребителей Украине.
Отмечается, что в ноябре 2020 года Норвегия заключила соглашение о продаже до 12 самолётов американской компании Draken International. В дальнейшем предприятие, собственное производство которого замедлилось, может передать Украине именно эти 12 самолётов.
Как сообщало ИА Регнум ранее, президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте заявил, что стороны достигли договорённости о поставке на Украину 42 истребителей и что впоследствии их число увеличится. Рютте подтвердил, что F-16 на Украину отправят и власти Дании. 20 августа премьер-министр Дании Метте Фредериксен пообещала передать Украине 19 истребителей F-16, причём первые шесть машин — ближе к Новому году. Комментируя это, замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Европа рискует «заиграться в самолётики». Как он отметил, один из таких «хороших дней» может стать для Европы последним.
Военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов в беседе с ИА Регнум заявил, что Дания такими действиями подталкивает Украину к дальнейшей эскалации боевых действий и усилению конфликта. Позднее офицер Вооружённых сил США Дэниел Дэвис заявил, что F-16 не выдержат противостояния с российскими системами противовоздушной обороны. Причём, по его словам, истребители, в случае их поставки, окажутся в невыгодном положении не только против ПВО, но и в бою против российских истребителей Су-35.