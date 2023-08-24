Осло, 24 августа, 2023, 12:54 — ИА Регнум. Норвежский телеканал TV2 сообщил, что страна передаст Украине истребители F-16. Об этом говорится в опубликованной 24 августа статье на сайте СМИ.

Иван Шилов ИА Регнум

Сообщается, что информацию подтвердили независимые источники телеканала. Таким образом, как отметили авторы статьи, Норвегия может стать третьей страной после Нидерландов и Дании, согласившейся на поставку истребителей Украине.

Отмечается, что в ноябре 2020 года Норвегия заключила соглашение о продаже до 12 самолётов американской компании Draken International. В дальнейшем предприятие, собственное производство которого замедлилось, может передать Украине именно эти 12 самолётов.

Как сообщало ИА Регнум ранее, президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте заявил, что стороны достигли договорённости о поставке на Украину 42 истребителей и что впоследствии их число увеличится. Рютте подтвердил, что F-16 на Украину отправят и власти Дании. 20 августа премьер-министр Дании Метте Фредериксен пообещала передать Украине 19 истребителей F-16, причём первые шесть машин — ближе к Новому году. Комментируя это, замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Европа рискует «заиграться в самолётики». Как он отметил, один из таких «хороших дней» может стать для Европы последним.

Военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов в беседе с ИА Регнум заявил, что Дания такими действиями подталкивает Украину к дальнейшей эскалации боевых действий и усилению конфликта. Позднее офицер Вооружённых сил США Дэниел Дэвис заявил, что F-16 не выдержат противостояния с российскими системами противовоздушной обороны. Причём, по его словам, истребители, в случае их поставки, окажутся в невыгодном положении не только против ПВО, но и в бою против российских истребителей Су-35.