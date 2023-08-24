Вашингтон, 24 августа, 2023, 12:53 — ИА Регнум. Американские власти целенаправленно распространяют ложь о России. Об этом 24 августа заявил кандидат от республиканцев на выборах президента США Вивек Рамасвами в интервью каналу ABC News.

(сс) Gage Skidmore Вивек Рамасвами

«Эти люди постоянно врут», — сказал Рамасвами.

По его словам, власти США врали о войне с Ираком, оружии массового поражения, о России и о количестве средств, направленных Киеву. Как уточил кандидат в президенты, американские руководители застряли во временах противостояния США и СССР. При этом он подчеркнул, что для США главную угрозу представляет Китай.

Рамасвами оказался единственным участником предвыборных дебатов республиканцев, который выступил против военной поддержки Украины.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2022 года член палаты представителей Конгресса США республиканец Трой Эдвин Нелс заявил, что американские власти вместо улучшения ситуации в своей стране уделяют чрезмерное внимание потребностям Украины. Он призвал власти с такой же энергией уделять время обеспечению безопасности на границах США.

Кандидат в президенты США Рамасвами осудил в феврале 2023 года Вашингтон за помощь Киеву. Власти США могли перенаправить средства на борьбу с распространением наркотиков внутри страны, использовав малую часть той помощи, которая была выделена Украине, отметил Рамасвами.