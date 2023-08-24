Москва, 24 августа, 2023, 13:16 — ИА Регнум. Цели спецоперации будут выполнены, однако по её окончании «противостояние смыслов» между Россией и её оппонентами на Западе только обострится. Об этом 24 августа заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко на итоговой конференции преподавателей курса «Основы российской государственности».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы всё равно победим. Понятно, что задачи [спецоперации] будут выполнены», — сказал он.

Кириенко отметил, что все хотят, чтобы это произошло быстрее и можно было вернуться к обычной жизни, однако, по его словам, профессиональной деятельности преподавателей ситуация не вернётся к прежней.

Замглавы администрации президента уточнил, что сначала закончится военная часть конфликта, дольше будут действовать противостояние в экономической сфере, а самым долгим окажется «информационно-смысловое» противостояние.

«По крайне мере, на ближайший горизонт времени нам надо точно понимать, что с окончанием специальной военной операции противостояние смыслов не прекратится, скорее обострится», — пояснил он.

По словам Кириенко, оппоненты Москвы теперь поняли, что поставки современной военной техники не обеспечат им победу в военных действиях, а также планировали подорвать российскую экономику и раскачать страну изнутри протестами.

«Что произошло в реальности, мы все понимаем. Произошла консолидация, существенный рост уровня поддержки и доверия к президенту [России Владимиру Путину]», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, 23 августа Путин заявил, что стремление ряда западных государств удержать свою гегемонию в мире привело к тяжёлому кризису на Украине. Он указал, что российская сторона против любой гегемонии, основанной на политике продолжающегося неоколониализма, и добавил, что действия России на Украине направлены только на прекращение военного конфликта, развязанного Западом против жителей Донбасса.

Позднее глава государства рассказал, что западные страны корыстно используют свои «правила» для проведения политики «колониализма в новой упаковке». Глава государства подчеркнул, что большинство стран мира, среди которых участники БРИКС, всё больше устают от давления Запада и выражают готовность к сотрудничеству на равноправной основе.