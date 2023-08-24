Ереван, 24 августа, 2023, 12:39 — ИА Регнум. Пограничная служба ереванского аэропорта Звартноц отказалась впустить в страну главу Российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией Виктора Кривопускова. Дипломатический инцидент произошёл в ночь на четверг, 24 августа.

Кривопусков сообщил, что его не впустили в страну, объявили нежелательной персоной и забрали паспорт.

«Официальную бумагу мне не показали, но я же понимаю, что если границу мне не открывают, паспорт не возвращают. Сказали, возвращайтесь в Москву сегодня же», — рассказал Кривопусков корреспонденту ТАСС.

Отмечается, что он занимал пост главы представительства Россотрудничества в Армении в 2009—2013 годах. Власти Армении не комментируют инцидент.

Как сообщало ИА Регнум, на конференции Российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией 15 ноября освободили от обязанностей президента межрегиональной общественной организации освобожден Ивана Афанасьева. После чего делегаты вновь избрали своим руководителем Кривопускова.

До своей работы в Армении как советника посольства России и главы представительства Россотрудничества, он возглавлял общество народной дипломатии, был создателем и первым заведующим сектором армяноведения Южнороссийского филиала Института социологии РАН.