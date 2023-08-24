Москва, 24 августа, 2023, 12:38 — ИА Регнум. МВД объявило в розыск украинскую актрису Адрианну Курилец. Сообщается, поводом стали озвученные ею призывы к насилию над российскими офицерами.

«Курилец-Кметюк Адрианна Степановна. Украинка. Разыскивается по статье УК», — отмечается в профильной карточке в базе данных МВД.

Как сообщало ИА Регнум, актриса стала наиболее «известной» благодаря пропагандистскому ролику, в котором «казнила» русского солдата. По сюжету видео, после высокопарной речи она перерезала ему горло. Председатель СК Александр Бастрыкин, комментируя ролик, заявил, что с героизацией нацизма на Украине усилились действия по изменению сознания украинцев и формированию враждебного отношения к русскоязычным жителям страны. После этого СК возбудил в отношении Курилец уголовное дело о разжигании ненависти и вражды по национальному признаку.

26 июля МВД объявило в розыск украинского активиста Геннадия Друзенко и телеведущую канала «1+1» Наталью Мосейчук также за призывы к насилию в отношении российских военных, прозвучавшие в эфире украинского ТВ. Позднее Друзенко извинился, заявив, что причиной резких заявлений стали сильные эмоции.