Санкт-Петербург, 24 августа, 2023, 12:51 — ИА Регнум. У контрабандистов из Литвы на территории Ленинградской области нашли 812 кг гашиша, сообщили 24 августа в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ведомство сообщило, что таможенники вместе с сотрудниками ФСБ пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконным ввозом гашиша в Россию.

«Стоимость товара на чёрном рынке превышает два миллиарда рублей», — сообщили в ФТС.

Наркотики нашли в следовавшем из Эстонии тягаче с полуприцепом, при осмотре которого в тайниках оказалось 265 полимерных пакетов с гашишем.

«Задержаны три участника преступной группы — граждане Литвы», — уточнили в пресс-службе. Следственные органы возбудили уголовное дело о контрабанде наркотических средств (статья 229.1 УК РФ).

Как сообщало ИА Регнум, 29 июля в порту Санкт-Петербурга таможенники нашли 50 кг кокаина среди бананов в одном из десяти рефрижераторных контейнеров. Стоимость партии на чёрном рынке таможенники оценили в 450 млн рублей. Груз следовал из Африки транзитом через Европу в Узбекистан.

Наркотики нашли при сканировании контейнера с помощью инспекционно-досмотрового комплекса. Из-под обшивки холодильника достали 50 упакованных в плёнку брикетов с белым порошком. Возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков.