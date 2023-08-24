Красногорск, 24 августа, 2023, 12:33 — ИА Регнум. Следователи Московской области возбудили уголовное дело в отношении приезжего, избившего жительницу ЖК «Красногорский» во время утренней пробежки из-за коротких шорт. Об этом 24 августа сообщили в пресс-службе регионального следственного управления.

СУ СКР

Мужчину подозревают в совершении преступления экстремистского характера по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды»).

Как сообщало ИА Регнум, мигрант напал на девушку 23 августа в подмосковном Нахабино, когда она совершала пробежку. Пострадавшая сняла нападавшего на телефон. Мужчина заявил, что девушка не может быть спортсменом и не должна появляться в общественных местах в открытой одежде, после чего нанёс ей удар кулаком в лицо.

Злоумышленника задержали, он не оказал сопротивления. Дело взял на контроль центральный аппарат СК. По данным Telegram-канала «112», у мужчины ранее диагностировали шизофрению, он лечился в психиатрической больнице, а за день до нападения ему вызывали скорую психиатрическую помощь.

На допросе приезжий объяснил, что напал на девушку потому, что хотел помочь и спасал её от греха.