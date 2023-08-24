Москва, 24 августа, 2023, 12:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что в обозримой перспективе альтернативы углеводородному топливу не просматривается. Об этом глава государства заявил 24 августа, выступая по видео-конференц-связи на встрече в формате «БРИКС плюс/аутрич».

Иван Шилов ИА REGNUM

«По подсчетам экспертов, к 2050 году население Земли вырастет на 1,7 млрд человек, а мировой спрос на энергию — на 22%», — сказал Путин.

Российский лидер добавил, что спрос будет расти прежде всего в наименее развитых и в развивающихся странах.

Как уточнил президент, энергопереход к низкоэмиссионной экономике должен быть постепенным, сбалансированным, тщательно выверенным, учитывающим национальные особенности и возможности стран.

Выступая на форуме БРИКС 22 августа, Путин подтвердил планы достичь углеродной нейтральности российской экономики не позднее 2060 года. Это планируется сделать в том числе за счёт внедрения технологических инноваций, модернизации инфраструктуры для доступа к недорогой и чистой энергии, сохранения экосистем на суше и море.