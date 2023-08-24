Токио, 24 августа, 2023, 12:24 — ИА Регнум. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило, что Япония начала сброс воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» в океан. Об этом 24 августа заявил глава агентства Рафаэль Гросси, его слова привела пресс-служба МАГАТЭ.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Эксперты МАГАТЭ присутствуют на месте [сброса воды с аварийной АЭС], чтобы быть глазами международного сообщества и убедиться в том, что сброс осуществляется в соответствии с планом и отвечает стандартам безопасности МАГАТЭ», — сказал он.

Гросси уточнил, что присутствие экспертов агентства при сбросе должно повысить уверенность в том, что процесс сброса воды с аварийной АЭС в океан идёт безопасно и прозрачно.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Япония начала сброс воды в океан с аварийной АЭС. К концу нынешнего года в океан планируется слить 30 тысяч тонн, весь это процесс должен занять несколько десятилетий. В баках на «Фукусиме» скопилось свыше 1,25 миллиона тонн воды, использованной для охлаждения повреждённых в 2011 году из-за цунами реакторов.

Позднее Китай выступил против сброса Японией воды с аварийной АЭС и потребовал прекратить это процесс. В МИД КНР подчеркнули, что японские власти начали это процесс, несмотря на серьёзные сомнения и противодействие мирового сообщества ему.

После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона рассчитывает, что власти Японии предоставят всю необходимую информацию заинтересованным государствам в отношении сброса воды в океан с «Фукусимы».