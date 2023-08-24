Кейптаун, 24 августа, 2023, 12:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин критически отозвался о навязываемом западными странами радикальном неолиберализме, отметив, что он направлен против традиционных ценностей. С этим заявлением российский лидер по видеосвязи выступил 24 августа на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Йоханнесбурге.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Угрозу установления нового миропорядка представляет и навязываемый некоторыми странами радикальный неолиберализм, направленный на уничтожение традиционных ценностей, которые для нас всех важны», — сказал Путин.

Он добавил, что есть политики, которые для достижения краткосрочных задач оправдывают неонацизм, ксенофобию и экстремизм, попустительствуют терроризму. Мировое большинство всё сильнее устаёт от давления и манипуляций, но готово к честному равноправному сотрудничеству, отметил Путин.

Президент подчеркнул, что страны БРИКС именно на принципах равноправия намерены выстраивать отношения с другими государствами и международными сообществами.

Как сообщало ИА Регнум, по итогам 15-го саммита БРИКС лидеры входящих в него стран согласовали расширение блока. В него войдут Аргентина, Иран, Эфиопия, Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ. Президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что их полноценное членство начнётся с 1 января 2024 года.

Путин отметил, что обсуждение вопроса о расширении БРИКС было непростым. Он также подчеркнул, что Рамафоса проявил при согласовании позиций дипломатическое искусство.