Москва, 24 августа, 2023, 12:13 — ИА Регнум. Ряд государств мира не стесняется оправдывать неонацизм и попустительствовать терроризму. Об этом 24 августа заявил президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на встрече в формате «БРИКС плюс/аутрич».

Иван Шилов ИА Регнум

«В угоду конъюнктурным задачам некоторые политики не стесняются оправдывать даже неонацизм, ксенофобию и экстремизм разного толка, попустительствуют террористам», — сказал он.

Глава государства отметил, что такая тенденция приближает формирование нового миропорядка, так как большинство стран мира, включая государства — участники БРИКС, устаёт от давления и манипуляций. При этом оно готово к честному, равноправному и основанном на взаимном уважении сотрудничеству

Как сообщало ИА Регнум, 17 мая Путин заявил, что российские бойцы и их командиры сегодня в зоне СВО сражаются с прямыми последователями нацизма. Глава государства подчеркнул, что нынешним и будущим поколениям необходимо свято хранить историческую правду о Второй мировой войне и понимать, к чему могут привести попустительство национализму, антисемитизму и ксенофобии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 11 августа назвала Киев неонацистским злокачественным новообразованием на теле Восточной Европы. Дипломат уточнила, что украинские власти используют нацистские приветствия, устраивают факельные шествия, притесняют еврейское население и проводят политику тотальной русофобии.