Москва, 24 августа, 2023, 12:11 — ИА Регнум. Россия искренне заинтересована в укреплении многоплановых связей с Африканским континентом. Об этом 24 августа, выступая по видеосвязи на саммите БРИКС в ЮАР, заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что российская сторона будет реализовывать совместные проекты со странами Африки в самых различных областях.

Российский лидер также добавил, что Россия использует все свои возможности для борьбы с голодом в мире и недопущения продовольственного кризиса, а также вопреки препятствиям решает вопрос о бесплатных поставках зерна в Африку.

«Страны БРИКС готовы укреплять сотрудничество для усиления продовольственной безопасности, и Россия будет способствовать недопущению продовольственного кризиса на Африканском континенте», ― сказал Путин.

Кроме того, подчеркнул президент, Россия остается надёжным поставщиком продуктов и энергии в Африку.

Как сообщало ИА Регнум, на торжественном обеде для почётных гостей саммита Россия — Африка Путин заявил, что Россия с оптимизмом смотрит на будущее отношений со странами Африки. Он отметил, что взаимоотношения двух государств связаны прочной дружбой.

Глава государства добавил, что Москва готова поставить нескольким странам континента зерно бесплатно, уточнив, что в первом полугодии на материк отправили 10 млн тонн зерна.

В августе министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил, что в ближайшее время Россия безвозмездно поставит Африке до 50 тысяч тонн зерна. По его словам, пока речь идёт о шести странах и об объёмах поставок от 25 тыс. до 50 тыс. тонн.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Африка — один из наиболее развивающихся континентов мира, поэтому за возможность взаимодействовать с африканскими странами существует конкуренция, и Россия к этой конкуренции готова.