Москва, 24 августа, 2023, 12:11 — ИА Регнум. Лауреат Государственной премии СССР Джолинард Щеглов ушёл из жизни в своей московской квартире. Ему было 85 лет. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Борис Кавашкин/РИА Новости В лаборатории физики плазм и плазменных ускорителей

22 августа соседка Джолинарда Щеглова решила проведать своего знакомого. Джолинард Андреевич не отвечал на звонки и давно не выходил на связь. Соседка открыла дверь и обнаружила ученого лежащим на полу. Пощупав пульс, женщина вызвала скорую помощь.

«В квартире на улице Декабристов в районе Отрадное было обнаружено тело 85-летнего мужчины. Предварительная причина смерти — острая сердечно-сосудистая недостаточность», — рассказал собеседник агентства

Щеглов Джолинард Андреевич родился 2 декабря 1937 года. Он окончил МФТИ и работал в Институте атомной энергии имени И. В. Курчатова (сейчас «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»). Щеглов стал ведущим научным сотрудником, он специализировался на физике плазмы. В 1986 году Джолинард Андреевич был удостоен Государственной премии СССР за цикл работ «Создание методов лазерной диагностики и исследование высокотемпературной плазмы в физическом эксперименте». Сын учёного Андрей Джолинардович Щеглов — известный историк-скандинавист, переводчик поэзии, доктор исторических наук и ведущий сотрудник ИВИ РАН. В 2009 году он был избран иностранным членом шведского Королевского общества по изданию рукописей, относящихся к скандинавской истории.