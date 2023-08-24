Москва, 24 августа, 2023, 14:12 — ИА Регнум. Если бывший президент США Дональд Трамп сумеет снова стать главой государства, то он действительно попытается вывести Соединённые Штаты из украинского кризиса, однако не факт, что этому примеру последуют Великобритания и другие страны Запада. Об этом корреспонденту ИА Регнум 24 августа заявил старший научный сотрудник ИНИОН РАН, политолог-американист Борис Межуев.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее Трамп заявил, что из-за некомпетентности действующего президента США Джозефа Байдена Соединённые Штаты остаются вовлечёнными в конфликт на Украине. Трамп обещает, что сможет быстро решить эту проблему.

«К Трампу можно относиться по-всякому, но у него есть доля политической искренности. И я думаю, что он действительно попытается что-то сделать, если станет президентом. Как и многие другие в США, он считает, что Байден мог остановить конфликт», — заметил Межуев.

Он напомнил, что это подтверждается многими источниками информации, самый важный из которых — это бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет. Речь идёт о том, что Вашингтон торпедировал мирные переговоры, которые шли с февраля по апрель 2022 года.

«Если бы эти переговоры завершились успехом (а они могли!), то на Украине сейчас имел бы место пусть и неприятный, но в общем не катастрофический конфликт», — сказал Межуев.

Американист согласился с тем, что, скорее всего, ситуация к настоящему моменту напоминала бы отношения Израиля с его соседями. Или если брать более жёсткий пример — российско-грузинский конфликт 2008 года, который завершился признанием независимости Абхазии и Южной Осетии. Это было бы что-то периферийное, без большого количества жертв и без серьёзного изменения границ.

«Но сегодня стало окончательно понятно, что именно на администрации Байдена и на ушедшем в отставку Борисе Джонсоне лежит основная вина за то, что этот конфликт перешёл в прокси мировую войну», — сказал американист.

Однако он подчеркнул, что на нынешнем этапе развития конфликта становится непонятно, как его можно остановить. Под вопросом и возможности Трампа выполнить обещанное. Более того, нет гарантий, что после того, как Трамп вернётся к власти и прекратит все поставки Украине, Великобритания и другие европейские страны не продолжат активно помогать Киеву сами.

«А у Трампа не будет серьёзных рычагов для того, чтобы удержать Великобританию и другие проукраинско настроенные страны Европы от такой военной помощи, — сказал Межуев. — Он, разумеется, заблокирует поставки F-16, а также принятие Украины в НАТО. Возможно, он попытается наладить отношения с Россией. И накачивание Украины оружием со стороны США завершится. Но это неизбежно вызовет раскол внутри западной коалиции и создание НАТО минус США».

Поэтому, как полагает американист, для РФ выгоднее был бы приход в Белый дом рационально мыслящего демократа, который бы сохранил возможность влиять на коллективный Запад, пресекал самостоятельность Великобритании и занял бы более реалистическую и менее конфронтационную позицию в отношении Украины.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению политолога Константина Блохина, для Трампа киевский режим — это разменная монета в большой игре между КНР, США и РФ. Как полагает эксперт, в том, чтобы США вышли из украинского кризиса, заинтересованы прагматики-реалисты с неоизоляционистским подходом. В их числе сенатор Рэнд Пол, дипломат Генри Киссинджер, один из самых богатых людей в мире Илон Маск.

По словам самого Трампа, если ему удастся вернуться в Белый дом, то он остановит конфликт на Украине незамедлительно и «очень легко».

К настоящему моменту Трамп уже смог собрать больше 72 миллионов долларов на предвыборную кампанию, обогнав всякого из его возможных конкурентов-республиканцев. Например, губернатор штата Флорида Рон Десантис набрал пока лишь 17,2 миллионов долларов.

Также Трамп предположил, что Байден попросту не дотянет до выборов президента в 2024 году.