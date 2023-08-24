Москва, 24 августа, 2023, 11:55 — ИА Регнум. Власти Москвы в своей работе не расставляют приоритеты в ущерб другим отраслям — напротив, даже в кризисные годы в столице выполняются все социальные обязательства. Об этом в рамках сессии «Экономика в глобальном шторме: скрытые ресурсы и точки роста» Московского урбанистического форума заявил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Пресс-служба КЭПиИЗО Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

«В нашей работе мы не делаем приоритизацию в ущерб другим отраслям. Конечно, есть отрасли, требующие повышенного внимания. В рамках экономики разумного потребления важно поддерживать и развивать промышленность. Мы занимаемся этим последние пять-семь лет. Есть и спрос на отечественную продукцию. Но мы видим и то, что у нашего предложения есть три базовых проблемы, требующие государственного участия — поддержка инвестиций, поддержка спроса и сроки», — сказал Ефимов.

Он напомнил, что столичные власти в 2022 году запустили программу субсидирования ставок в обрабатывающей промышленности до 3% — это полное хеджирование рисков, связанное со ставкой ЦБ: «Это отражается на объёмах инвестиций в промышленность. В 2020 году инвестиции составляли 120 млрд, в прошлом году — 170 млрд».

Ефимов также выразил уверенность, что для предприятий, особенно низкомаржинальных, необходима уверенность в завтрашнем дне.

«Если мы говорим про спрос, то одним из основных вопросов у промышленников является появление дешёвого импорта. Здесь нужно использовать эффективные методы таможенно-тарифной политики», — подчеркнул он.

При этом, по словам заммэра, в вопросе модернизации перспективные отрасли — это искусственный интеллект, фотоника и электромобилестроение: «Это те отрасли, где мы можем пытаться не отставать. Если мы не будем оказывать поддержку в вопросе принятия рисков и защищать рынок, мы снова перейдём в разряд отстающих. Мы ставим эти приоритеты, но и не забываем и всё остальное».

Глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал, что в нынешних условиях приходится помогать экономике адаптироваться и сохранять гибкость. Причины такой подвижности, по его словам, помогают двигаться, но и закладывают фундамент.

«Все наши инвестиции и система их поддержки должны развиваться и в чём-то усложняться. Нам предстоит блок инвестиций в виде технологического суверенитета, и возникает проблема, что государство должно более активно участвовать в рисках — в том числе и в предпринимательствах. <…> Мы должны этого не бояться. В структуре она должна изменяться и бюджетно», — сказал Решетников.

Министр также отметил, что власти должны помогать частному бизнесу и предоставлять деньги, субсидии и гарантии, а также дать ему право на ошибку.

Замглавы Минпромторга Василий Шпак отметил, что экономическая модель последнего десятилетия исчерпала себя, и яркое тому доказательство — распад военно-политических блоков, а также рост социальной напряжённости.

«На всё на это наслаиваются серьёзные технологические изменения. Технологии меняют мир. Это век не столько информации, сколько знаний, новых технологий. <…> Если всё вокруг обладает информацией о тебе, это порождает и риски, и угрозы. Поэтому ключевое в новой технологической модели — технологии, связанные с информацией», — сказал Шпак.

Он подчеркнул, что без суверенных технологий не может быть и политического суверенитета: «Мы всё своё свободное время посвящаем инновациям. Мы можем пытаться не догнать, а опередить. Важна слаженная работа. <…> Что поможет опередить? Микроэлектроника, фотоника, квантовая сенсорика, технологии искусственного интеллекта. Это также базовые вещи — материалы. Это средства производства».

Гендиректор АО «Микрон» Гульнара Хасьянова, в свою очередь, назвала «рецепт из трёх направлений, которые нужно решить».

«Первое — это кадры. Последние 20 лет мы молились на программистов. Но если мы посмотрим на иностранные компании — куда они вкладывают деньги сейчас? В развитие микроэлектроники. А потому, что стоит вопрос развития инженерных специальностей. Отрасль должна стать богатой. Второе — это новые технологии. Что бы мы ни пытались повторить — санкции сильно ограничивают, и недостаточно внутреннего рынка. Поэтому нужно смотреть перпендикулярно. Третье — собственного рынка на развитие технологий не хватит. Нужно формировать дополнительно новые рынки», — сказала Хасьянова.

По её словам, в России есть смекалка и объединения капитала, рынка и других стран, что поможет создать новые модели: «Мы должны кооперироваться, и создавать решения мы можем вместе».