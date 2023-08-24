Ереван, 24 августа, 2023, 11:43 — ИА Регнум. Армения передала Азербайджану новые предложения по мирному соглашению. Об этом 24 августа на заседании правительства Армении сообщил премьер-министр Никол Пашинян.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы направили азербайджанской стороне наше новое предложение по мирному договору между Арменией и Азербайджаном», ― сказал глава армянского правительства.

Пашинян также подчеркнул приверженность Еревана мирной повестке.

Премьер добавил, что гуманитарная обстановка в Нагорном Карабахе продолжает оставаться напряжённой.

Как сообщало ИА Регнум, конфликт Азербайджана и Нагорно-Карабахской Республики происходил в 1991–1994 годах и обострился в 2020 году, когда возобновились широкомасштабные боевые действия. В ноябре 2022 года конфликтующие стороны при посредничестве Москвы договорились прекратить огонь и ввести в регион контингент российских миротворцев.

Баку и Ереван начали обсуждение мирного договора в 2022 году при посредничестве Москвы, Вашингтона и ЕС. По итогам переговоров в Москве в конце мая президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что мирный договор необходимо составить на основе международных норм и принципов, без положений о Карабахе. По мнению Пашиняна, Армения и Азербайджан должны признать территориальную целостность друг друга в пределах советских границ.

Президент России Владимир Путин в июле в телефонном разговоре с Пашиняном подтвердил готовность Москвы продолжать практическое содействие в заключении мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия кровно заинтересована в мире и стабильности на Южном Кавказе и направляет усилия на стабилизацию обстановки на армяно-азербайджанской границе, на решение гуманитарных проблем и на другие социально значимые аспекты.