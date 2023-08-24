Улан-Удэ, 24 августа, 2023, 11:20 — ИА Регнум. В Бурятии закрыли детский санаторно-оздоровительный лагерь «Байкальский бор», где выявили заболеваемость острой кишечной инфекцией. Об этом 24 августа сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В настоящее время деятельность детского санаторно-оздоровительного лагеря «Байкальский бор» приостановлена, осуществляется вывоз детей из учреждения», ― говорится в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре уточнили, что среди заболевших ― 26 детей и двое работников лагеря. Специалисты управления уже начали эпидемиологическое расследование.

Те, кто контактировал с заболевшими, находятся под наблюдением медиков, в лагере проводят дезинфекционные мероприятия. Специалисты отобрали 169 проб воды, пищевых продуктов и смывов для установления причины массового отравления.

Как сообщало ИА Регнум, в детском санаторно-оздоровительном лагере «Байкальский бор» в Прибайкальском районе Бурятии произошло массовое заболевание кишечной инфекцией. 23 августа у 21 ребенка разного возраста выявили симптомы кишечной инфекции.

После этого специалисты провели санитарные обследования помещений пищеблока лагеря и отобрали образцы для лабораторных исследований, детей будут лечить амбулаторно.

Региональный Роспотребнадзор начал санитарно-эпидемиологическое расследование. Также проверку инициировали следователи. Они установят все обстоятельства инцидента, а также точный диагноз и источник заболевания.