Москва, 28 августа, 2023, 11:00 — ИА Регнум. Капитальный ремонт проведут в 139 детских школах искусств (ДШИ) в 2023 году, сообщает Минкультуры России. Учреждения обновят благодаря национальному проекту «Культура», который реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

Пресс-служба правительства Камчатки Быстринская детская школа искусств после капремонта

К осени отреставрированные ДШИ откроются в Забайкальском крае и Ямало-Ненецком автономном округе. Новый учебный год их воспитанники начнут в обновлённых интерьерах. Комфортные условия, уверены педагоги, помогут ребятам формировать свою личность, расти и развиваться.

Близится к завершению капитальный ремонт ДШИ в забайкальском селе Малета. Эта школа — единственная в селе, где готовят одаренных детей для продолжения последующего образования в сфере искусства.

За 45 лет своего существования ДШИ вырастила не одно поколение музыкантов. Сначала она работала как детская музыкальная школа с двумя отделениями — фортепиано и баян. В 2004 году школа получила бывшие жилые квартиры в части двухэтажного здания, что позволило открыть новые отделения — там дети занимаются хореографией, живописью и театральным искусством. В настоящее время юных сельчан обучают игре на фортепиано, народных и духовых инструментах, а также хореографии. Помимо этого, в школе можно получить эстетическое и художественное образование, обучиться декоративно-прикладному искусству.

Дизайн-проект обновлённой школы подготовила дирекция учреждения. «Хотелось, чтобы сельские ребята с удовольствием бежали к нам не потому что надо учиться, а потому что хочется. Для жителей нашего села школа искусств является настоящим детским культурным центром, а мы и дальше готовы и будем стараться приобщать всех желающих к миру искусства», — рассказала директор школы Наталья Чемусова.

Творческие коллективы в ДШИ села Малета многократно становились дипломантами и лауреатами международных конкурсов. Учащиеся школы побывали на площадках Москвы, Санкт — Петербурга, Красноярска, Иркутска и многих других. «Наши надежды — учащиеся по классу баяна — в текущем учебном году показали высокие результаты работы, становясь обладателями гран-при, лауреатов первой степени в межрегиональных и муниципальных конкурсах», — добавила Наталья Чемусова.

После окончания школы многие выпускники окончили средние специальные и высшие учебные заведения в сфере культуры и искусства, а некоторые из них стали преподавателями в родной школе искусств.

Завершается реновация детской школы искусств и в городе Лабытнанги в ЯНАО. От старого здания с 20-летней историей остались только стены. Благодаря нацпроекту «Культура» полностью обновлена и утеплена кровля, заменена система инженерии: водоснабжение, вентиляция, канализация, а также установлены новые отопительные приборы. Система освещения в школе стала «умной», кроме того, в здании обновили пожарную и охранную сигнализации и смонтировали систему видеонаблюдения

Дизайнерский ремонт затронул все три этажа здания — учебные кабинеты, хореографические и концертные залы, холлы и административные помещения. Подрядчик уже приступил к установке новой мебели. В планах — обновить зону буфета и смонтировать выставочную площадку с панорамными окнами

«Лабытнангский храм искусств уже не узнать. Перепланировка помещений послужила созданию более комфортных условий. Преобразилось «сердце школы» — концертный зал», — отмечают сотрудники школы.

«Реновация для нас — это своего рода «перезагрузка», наполнение новыми образовательными смыслами и возможностями для культурного развития юных лабытнангцев. Нам есть о чем мечтать и есть к чему стремиться, ведь самое лучшее еще впереди!» — заявила ИА Регнум директор детской школы искусств Лабытнанги Светлана Волкова. По её словам, капитальный ремонт учреждения начался 1 июня 2022 года и уже к сентябрю 2023 года будет полностью преобразовано пространство внутри учреждения, обновлена материально-техническая база.

«Большой и малый концертные залы оснащены современным световым, звуковым и видео оборудованием. Большой зал оборудован LED-экраном, системой видео-конференц-связи, которая позволит в реальном времени присутствовать на различных творческих площадках нашей страны: повышать квалификацию работников посредством участия в семинарах, пресс-конференциях, мастер-классах ведущих деятелей искусств, проводить прямые трансляции мероприятий, быть в курсе последних новостей прямо с места событий», — добавила Светлана Волкова.

Также, по её словам, продолжит свою работу виртуальный концертный зал, открытие которого благодаря национальному проекту «Культура» состоялось в сентябре 2019 года. Кроме того, в школе появилось совершенно новое образовательное пространство — «Студия аудиовизуальных искусств», где будет реализовываться новая образовательная программа «Основы звукозаписи» и развиваться уже имеющееся направление «Компьютерная графика».

Для удобства во всех учебных кабинетах установлено специальное шумопоглащающее экологичное покрытие, звукоизоляционные двери. На первом этаже оборудован кабинет для детей с ограничениями по здоровью.

Предусмотрены классы для самых маленьких воспитанников, которые будут обучаться по программе 0+. А для тихого отдыха детей и родителей оборудованы дополнительные рекреационные зоны — подиумы и островки. Для сотрудников школы смонтированы удобные костюмерные и кабинеты для хранения духовых и ударных инструментов

«Сегодня мы видим, как все проработанные дизайнерские решения успешно воплощаются в реальность. Параллельно с внешними преобразованиями, мы меняем и образовательную среду. Здесь будут внедрены новые направления, увеличится контингент учащихся», — пояснила глава Лабытнанги Марина Трескова.

Обновленное учреждение станет настоящим подарком всем жителям к 155-летию Лабытнанги, отмечать которое будут 9 сентября.

Как сообщало ИА Регнум, основная задача национального проекта «Культура» — сделать культуру доступнее для каждого жителя страны. С этой целью за три года капитально отремонтировано более 620 детских школ искусств. Это позволило улучшить условия, в которых обучаются творчески одарённые дети.

Всего до конца 2024 года обновят 905 учреждений, что повысит качество дополнительного образования во всех регионах страны.

Также продолжается оснащение ДШИ музыкальными инструментами и современным оборудованием. К концу 2024 года музыкальными инструментами оснастят 1851 учреждение.