Москва, 24 августа, 2023, 11:10 — ИА Регнум. Саммит БРИКС, который проходит в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа, завершается с блестящими результатами. Об этом 24 августа заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.

Li Yahui/Global Look Press

«Результаты блестящие», — написала она, говоря об итогах саммита перед итоговой пресс-конференцией глав делегаций стран — участниц организации.

По мнению дипломата, такие итоги саммита свидетельствуют о том, что применимая США в качестве оружия изоляция «повержена навсегда».

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что страны — участницы организации БРИКС приняли итоговую декларацию саммита. Она получила название «Йоханнесбург-2».

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что страны БРИКС против какой-либо гегемонии и исключительности каких-либо государств. По его словам, объединение ратует за формирование многополярного миропорядка, который основан на международном праве и в том числе на праве народов на собственное развитие.

Позднее глава государства рассказал, что следующий саммит БРИКС должен состояться в октябре 2024 года в Казани. Он напомнил, что в 2024 году председательство в БРИКС перейдёт к России и будет проходить под девизом «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности».