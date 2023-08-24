Москва, 24 августа, 2023, 11:04 — ИА Регнум. Согласование итоговой декларации саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) было непростым. Об этом 24 августа заявил президент России Владимир Путин на саммите БРИКС, в котором он участвует по видеосвязи.

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Глава государства добавил, что это относится, в том числе, к и вопросу расширения объединения. при этом он отметил дипломатическое искусство, которое проявил президент ЮАР Сирил Рамафоса при обсуждении вопросов расширения БРИКС.

«Как выяснилось, эта работа была непростой, президент Рамафоса проявил удивительное дипломатическое искусство при согласовании всех позиций, в том числе касающихся расширения БРИКС», ― сказал российский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, президент ЮАР Сирил Рамафоса 24 августа заявил, что страны — участницы организации БРИКС приняли итоговую декларацию по итогам состоявшегося 15-го саммита объединения, которую назвали «Йоханнесбург-2».

До этого страны — участницы БРИКС согласовали документ, который устанавливает параметры расширения организации. Ранее за возможность расширения объединения высказались все входящие в него страны.

В состав БРИКС войдут ещё пять стран — Иран, Аргентина, Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ. Кроме того, в ближайшие годы в объединении может появиться шестое государство — член.

Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге в период с 22 по 24 августа, и на него прибыли лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. Россию на мероприятии представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.