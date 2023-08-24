Томск, 24 августа, 2023, 11:09 — ИА Регнум. Новый перемоточный станок установлен на заводе «Сибкабель» в Томске (входит в холдинг «Кабельный альянс»). Как рассказали на предприятии, оборудование предназначено для перемотки проволоки, токопроводящих жил, изолированных проводов и кабелей и способно производить перемотку со скоростью до 200 метров в минуту, что почти в два раза увеличило скорость производственного процесса.

«Сибкабель» Новый перемоточный станок на заводе «Сибкабель»

Скорость перемотки на новом станке обеспечивает дополнительный элемент — компенсатор, который равномерно распределяет нагрузку на изделие и позволяет на высокой скорости без разрывов и дефектов перематывать продукцию с сечением от 1 до 16 квадратных миллиметров. Уровень натяжения кабеля и проволоки на новом аппарате задаётся автоматически, что значительно улучшило качество намотки продукции на барабан. Кроме того, станок оснащён звуковым аппаратом сухих испытаний, который дает возможность выявлять дефекты на изолированной жиле непосредственно в процессе намотки на приёмный барабан.

«Завод постоянно обновляет и модернизирует парк оборудования в цехах, — отметил исполняющий обязанности директора АО «Сибкабель» Сергей Липовка. — Это улучшает качество выпускаемой продукции и повышает скорость её производства. Соответственно заказы выполняются в срок и без претензий от потребителей».