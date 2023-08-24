Херсон, 24 августа, 2023, 10:54 — ИА Регнум. Российские военные за сутки уничтожили две лодки и гаубицу «Мста-Б» Вооружённых сил Украины (ВСУ) в островной зоне в Херсонской области. Об этом 24 августа сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Соединениями группировки войск «Днепр» в островной зоне уничтожены: две лодки, восемь боевиков ВСУ, гаубица «Мста-Б» с боекомплектом», — сказал представитель экстренных служб.

Он добавил, что потери ВСУ составили четыре военных, ещё двое получили ранения различной степени тяжести.

Кроме того, на херсонском направлении российские военные ликвидировали позицию одного из подразделений ВСУ, 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил на брифинге 23 августа, что за сутки потери ВСУ в зоне спецоперации на пяти направлениях составили 485 военных. На херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения ВСУ потеряли до 20 украинских военных, три автомобиля, а также самоходную гаубицу «Гвоздика».