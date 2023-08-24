Минск, 24 августа, 2023, 10:52 — ИА Регнум. В Белоруссии ОДКБ проведёт учения «Боевое братство-2023», сообщили в пресс-службе белорусского минобороны.

Виталий Тимкив/РИА Новости

«Совместное оперативно-стратегическое учение «Боевое братство-2023» пройдёт на территории Беларуси с 1 по 6 сентября», — сообщили в военном ведомстве республики.

В минобороны Белоруссии уточнили, что запланированы учения, объединяющие подготовку различных компонентов коллективных сил ОДКБ.

В ходе этапа учений «Взаимодействие-2023» силы оперативного реагирования отработают задачи по применению сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в целях урегулирования кризисной ситуации в Восточно-Европейском регионе.

В части «Поиск-2023» будут участвовать силы и средства разведки вооружённых сил стран ОДКБ. В ходе манёвров «Эшелон-2023» задачи выполнят силы материально-технического обеспечения войск ОДКБ.

«Специальное учение с совместным формированием радиационной, химической, биологической защиты и медицинского обеспечения ОДКБ «Барьер-2023» пройдёт на территории Республики Беларусь впервые», — сообщило ведомство.

В минобороны Белоруссии добавили, что учения пройдут на полигонах и участках местности Минской, Брестской и Гродненской областей. Военные ОДКБ начнут перебазироваться в Белоруссию 25 августа.

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