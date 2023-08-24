Тверь, 24 августа, 2023, 10:45 — ИА Регнум. Фрагмент разбившегося в Тверской области бизнес-джета предпринимателя Евгения Пригожина обнаружили в 3 км от места крушения. Как следует из опубликованного «Известиями» видео, место обнаружения фрагмента самолета оцеплено.

Виталий Шустров/ТАСС

Часть хвоста самолёта Embraer нашли в 3 км от места крушения.

По информации журналистов, рядом находятся автомобили профильных ведомств. Территория места крушения подсвечена прожекторами.

Как сообщало ИА Регнум, о крушении частного бизнес-джета в Бологовском районе стало известно 23 августа. Позже в МЧС заявили, что десять человек погибли при крушении частного самолёта в Тверской области. Разбившийся бизнес-джет Embraer следовал из Шереметьево в Санкт-Петербург. На борту находились трое пилотов и семь пассажиров.

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Среди пассажиров значился предприниматель Евгений Пригожин. Также Росавиация опубликовала имена находившихся на борту разбившегося самолёта.

СК возбудил уголовное дело по факту крушения бизнес-джета.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял на контроль ситуацию с крушением самолёта на территории региона. Он заявил, что разбившийся самолёт был гражданским.