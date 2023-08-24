Москва, 24 августа, 2023, 10:45 — ИА Регнум. Красная площадь в Москве 24 августа будет закрыта для посетителей. Об этом 24 августа сообщила пресс-служба Государственного исторического музея в Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Сегодня Красная площадь будет закрыта. Вход в главное здание музея — через вход № 3 у памятника Жукову», — говорится в сообщении.

Отмечается, что магазин музея на Никольской улице и Покровский собор также не будет работать. Причины закрытия площади для посещения не уточняются.

Как сообщало ИА Регнум, в последний раз Красную площадь в Москве закрывали в период с 27 апреля по 10 мая. Это делалось для подготовки и проведения праздничных мероприятий на День Победы.