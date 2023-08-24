Москва, 24 августа, 2023, 10:32 — ИА Регнум. На торгах на Московской бирже курс юаня впервые с 17 августа превысил отметку 13 рублей. Это следует из данных торговой площадки 24 августа.

Иван Шилов ИА Регнум

По состоянию на 09:27 мск цена юаня выросла на 0,82% и составила 13,005 рубля.

К 09:36 юань несколько замедлил рост (до +0,71%) и за него давали 12,99 рубля. В это же время курс доллара увеличивался на 0,44% — до 94,67 рубля, а евро подорожал на 0,38% — до 102,9 рубля.

Как сообщало ИА Регнум, 17 августа курс евро в ходе торгов на Мосбирже впервые с 2 августа опускался ниже отметки 102 рубля. На тот момент за юань давали 12,78 рубля (-0,91%), за доллар 93,92 рубля (-0,79%).

Доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко 21 августа заявила ИА Регнум, что если Банк России понизит ключевую ставку, то курс доллара вновь поднимется до 100 рублей. По словам эксперта, сейчас наблюдается только небольшая стабилизация курсов валют.